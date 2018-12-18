歐盟拒絕小型協議　加強應對英國無協議脫歐

英國與歐盟達成的脫歐協議預計很難獲得議會批准。據外電引述歐盟官員消息表示，歐盟將不會為緩解無協議脫歐風險而與英國達成小型協議，歐盟將只採取單邊措施保護其利益。



消息人士指，如果英國議會未能在3月29日的預定脫歐日期之前批准脫歐協議，歐盟將不會尋求「有管理的無協議脫歐」，而將只採取最低限度的單方面緊急措施；且也需要英國根據對應計劃實施行動。



儘管有指「有管理的無協議脫歐」將是災難性，英國外相侯俊偉日前表示，即使無協議脫歐，英國也將「繁榮昌盛」。



據報，歐盟正在8個領域為無協議脫歐做準備。歐盟委員會將於周三公布向歐洲議會提交的計劃細節，並將宣布這些措施多數不會超過2019年底。這些領域是：



【航空】歐盟將允許來自英國的航班飛越歐盟、降落歐盟並飛回英國，以及在歐盟降落加油。



【金融服務】如果無協議脫歐，在所謂的對等安排下，歐盟將允許英國的衍生品清算所繼續為歐盟內的銀行提供服務12個月。



【海關】歐盟將對英國商品徵收關稅和其他稅負，並正在加緊安排針對英國的海關入境檢查點。



【公路運輸】仍將向英國卡車司機頒發許可證，但這些許可證的限制將遠遠超過目前歐盟成員國的情況。



【氣候政策】歐盟氣候變化立法將不適用於英國。歐盟委員會將採取措施確保其排放交易體系不受影響。



【公民權利】歐盟將表示，在英國脫歐之後，將「慷慨」對待生活在歐盟的英國公民，使他們在滿足必要條件的情況下獲得長期居留身份。



【衛生標準】畜牧和動物產品只要符合衛生標準，歐盟希望允許從英國進口活體動物和動物產品。然而，預計會出現中斷，因為在進入歐盟時必須進行新的檢查。



【數據】如果英國無協議脫歐，將受到國際轉讓規則的約束，這使交換個人數據變得更加困難。



最近幾個月，英國也發布了一系列無協議脫歐應急計劃，首相文翠珊周一在下議院表示，措施正在加強，希望盡一切可能減輕中斷情況。





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