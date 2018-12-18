中國對歐盟政策文件：不將經貿問題政治化　擴大歐洲優質商品進口

中國外交部發布第3份中國對歐盟政策文件，中國將繼續加強同歐盟及歐盟國家高層交往，進一步落實好2013年雙方共同制訂的《中歐合作2020戰略規劃》並探討後續規劃，加強各層級政府間交流對話。



在貿易投資、互聯互通、財政金融等領域合作方面，中方認為，深化中歐宏觀經濟政策和經貿政策對話，增進對彼此政策法規的瞭解和正確理解，促進對接融通，挖掘合作潛力，建設性處理分歧摩擦，不將經貿問題政治化，推動中歐經貿關係長期、穩定、互利共贏發展。



中方建議，應盡早啟動中歐自由貿易區聯合可行性研究，為提升中歐經貿合作水平建立良好的制度框架；推進中歐互聯互通平台建設。



另外，中國將擴大自歐洲優質商品進口。歐盟應放寬對中國高技術產品出口管制，並嚴格履行世界貿易組織(WTO)義務，確保有關貿易救濟立法和實踐與WTO規則相一致，合理使用貿易救濟措施，避免在法律或事實上對部分WTO成員形成歧視。



中國亦將大幅度放寬市場准入，保護外商投資合法權益，希望歐盟保持投資市場開放，減少和消除投資障礙和歧視性壁壘，為中國企業赴歐投資興業提供公平、透明、可預期的政策環境，保障中國企業合法權益。



中國政府支持在歐中資企業成立「歐盟中國商會」。中方歡迎歐盟國家金融機構進入中國金融市場，希望歐盟支持中國金融機構在歐申請設立機構，放寬中國政策性金融機構在歐開展業務準入渠道；支持中歐國際交易所發展成為離岸人民幣計價金融產品的交易、風險管理和資產配置平台；鼓勵歐盟國家來華發行人民幣債券以及在全球主要金融中心發行離岸人民幣債券。希望歐盟審慎出台中間母公司的監管新規，以維護雙方金融合作的良好發展。



同時，進一步加強中歐知識產權領域交流合作，支持雙方知識產權機構建立並完善常態化溝通機制，就知識產權的創造、運用、保護、管理、服務等領域加強對話，共同營造更好的知識產權環境。

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