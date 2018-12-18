【瑞通推介】投資者略為看淡後市　輪證怎部署？

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望美國聯儲局本周議息結果，以及本周展開的中央經濟工作會議。道指隔晚最多跌643點，收報23,592點，跌507點或2.11%。



恒指周一(17日)微跌6點，周二(18日)低開184點報25,903點，其後一度倒升，由開市水平最多倒升近250點，曾重返26,150點的水平。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾60萬港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,000萬元，反映投資者略為看淡後市走勢。



友邦保險周二一度重返64元水平之上，最近4個交易日，兩次考驗50天線均見支持，短線觀察能否向上挑戰百天線(64.8元)。周一有近100萬淨流入其好倉，惟5日計，合共淨流出逾1,000萬元。



聯儲局周二起一連兩日議息，雖然市場普遍預期仍會加息，但會後聲明甚為關鍵，而早前有傳美國或放慢明年的加息步伐，一度帶起對息口敏感的本地地產股股價表現。長實集團周一失而復得57元，連升4日，周二早段曾重返58元，暫守於10天線之上，若能企穩，上望阻力留意1個月高位58.25元。周一其好倉錄約80萬元資金淨流入，5日累計淨流入逾20萬元。



中國移動召開明年工作會議，提出做好打造5G先發優勢等重點工作。股份上周五(14日)連穿多條平均線後，周一見走勢喘定，並重上75元收市。周二早段好淡爭持，低位曾見74元，但亦一度升至75.8元，後市有機會挑戰50天線(75.84元)阻力，留意市場後市或再度炒作5G概念的機會。其好倉周一錄近380萬元資金淨流出，5日累計淨流入逾150萬元。



消息指人民銀行結束連續36日暫停逆回購，周一進行1,600億元人民幣7天期逆回購操作，單日淨投放1,600億元人民幣，周二再開展1,800億元人民幣逆回購操作。建設銀行周一守穩50天線之上，但亦未能升破6.5元。周二早段股價續於6.4至6.5元區間內上落。輪證資金流方面，該股好倉周一錄約17萬元資金淨流入，5日累計淨流入逾150萬元。



投資者憧憬有傳本周舉行的中央經濟工作會議，將繼續對基建項目帶來政策扶持，中國交通建設周一收升1.5%，收復20天和50天線。周二早段股份曾上試7.8元水平。約6萬元資金於周一淨流入其好倉，5日累計淨流入約4萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(27008)，行使價28,000點，2019年3月到期，實際槓桿13.6倍。貼價、中短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿11.4倍。



長實集團貼價、短期購證(27393)，行使價59.88元，2019年3月到期，實際槓桿12.5倍。



中移輕微價外、中短期購證(13344)，行使價83.88元，2019年5月到期，實際槓桿11.1倍。輕微價外、中短期沽證(14717)，行使價69.95元，2019年4月到期，實際槓桿10.3倍。



建行輕微價外、中短期購證(13333)，行使價7元，2019年3月到期，實際槓桿10.8倍。輕微價外、中短期沽證(14715)，行使價5.9元，2019年4月到期，實際槓桿7.8倍。



中交建輕微價外、短期購證(23740)，行使價8.2元，2019年3月到期，實際槓桿10.8倍。



比亞迪輕微價外、中短期購證(15464)，行使價65元，2019年5月到期，實際槓桿4.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(58432)，收回價25,510點，槓桿比率34倍。熊證(59484)，收回價26,590點，槓桿比率41倍。



友邦牛證(62023)，收回價60元，槓桿比率11.1倍。熊證(66229)，收回價69元，槓桿比率10.2倍。



中移牛證(67448)，收回價71.88元，槓桿比率12.4倍。熊證(67634)，收回價81.88元，槓桿比率9.3倍。



建行牛證(61517)，收回價6.01元，槓桿比率11.3倍。熊證(63549)，收回價6.99元，槓桿比率9.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

