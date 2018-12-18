【午市重點睇】CNH高見6.88　油價續跌1%

●美匯指數亞洲市回至97.0水平，港匯企7.816，離岸人民幣(CNH)高見6.8872，圓匯升至112.54，歐元企1.135，英鎊企1.262。金價升至1,248美元。油價續跌1%，布油跌至58.8美元，紐油低見49.1美元。道指期貨升52點。



●恒生指數中午收報25,852點，跌235點或0.9%，主板成交逾355億港元。國企指數跌111點或1.08%，報10,240點。內房股回吐。 https://bit.ly/2EteMve

-香港HMV零售自願清盤，HMV數碼中國股價挫14%。 https://bit.ly/2A5a5EE



●【即市分析】

-醫藥股趁反彈減磅？ https://bit.ly/2GlZLha

-人行重啟逆回購，好事定壞事？ https://bit.ly/2rHf4af

-中美各有重大消息，市場屏息以待。 https://bit.ly/2GotMx1



●港股格局：陳炳強建議吼金礦股。 https://bit.ly/2GowGlm



●A股快報：滬綜指半日跌28點或1.09%，報2,569點。 https://bit.ly/2QZDObX



●中國外交部發布第3份中國對歐盟政策文件，不將經貿問題政治化，推動中歐經貿關係長期、穩定、互利共贏發展。中國將擴大自歐優質商品進口，同時希望歐盟放寬對中國高技術產品出口管制。



●中國的中央經濟工作會議料於本周三至周五召開，會議可能會淡化增長目標，重點轉向成長質量，改善人民福祉和恢復信心，可能會保留「中性」一詞來描述貨幣政策，強調加強民營企業信貸支持，並發出減稅的明確信號。



-傳中國計劃推出更多的減稅措施，包括對中小企業和高科技企業的免稅措施。而個人所得稅減負將是明年中國政府的首要任務。



●亞洲股市：日股中段跌逾200點。 https://bit.ly/2ScCbVO



●全球經貿戰︰美國直指中國貿易體制與WTO「不兼容」。 https://bit.ly/2A2SzRF



●華為危機︰捷克警告網絡營運商勿使用華為及中興產品。 https://bit.ly/2QAWakf



●日本財政大臣麻生太郎表示，考慮到汽車、住房銷售在消費稅上調前後會出現較大波動，政府將下調車輛購置稅並擴大按揭貸款免稅期限。



●加拿大央行行長Stephen Poloz預期，2019年不會出現衰退，又指該國經濟基本面強勁。此外，由於經濟基本處於滿負荷運轉，因此需要保持利率中性。



●人行開展1,800億元人民幣逆回購操作。 https://bit.ly/2EzPGLS

-人民幣中間價升54點。 https://bit.ly/2PEWZTH

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.669厘。 https://bit.ly/2QCvqji



●港元拆息︰1個月期升至2.38厘，續創10年新高。 https://bit.ly/2BnoYC0



●新股專輯：亞信科技招股價下限10.5元定價。 https://bit.ly/2PM7Ivs



●【凱滙開售】

-首兩小時共200伙已被揀選。 https://bit.ly/2LoXoJo

-次輪推售383伙，代理料可沽清。 https://bit.ly/2PF94s1

-代理指有大手買家擬斥4,000萬元購兩伙。 https://bit.ly/2SScNV2

-冼女士Full Pay過千萬買三房戶予兒子結婚。 https://bit.ly/2BrwP1w



●極其罕見！市場預計聯儲局會加息，統計數據說「不」。http://bit.ly/2BuKLaX



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：【牛熊對決】明年恒指睇三萬 定係全球股市又冧過？

https://bit.ly/2EDRCTE



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

