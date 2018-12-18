【即市分析】兩隻前藍籌的悲歌...

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：去年遭踢出藍籌之列的利豐(00494)，上月底又被剔除MSCI香港指數，只被納入香港小型股指數。其股價低處未見低，即市再挫7%報1.19元，為逾20年新低，市值已縮至101億元。



利豐為全球最大貿易採購商，市場分析認為，集團面對消費萎縮、百貨巨頭紛紛壓縮成本及新興市場國家人工成本增加等多個不利因素，加上新的轉型計劃仍未見成效，上半年盈轉虧蝕8,503萬美元。



面對同一經營困境的還有思捷環球(00330)，截至去年12月底全年度盈轉虧蝕25.54億元，即使早前公布一連串行動，例如裁減員工，並擬擴展中國市場，股價仍未能扭轉跌勢，即市再創下1.57元的52周新低，現市值僅30億元。



事實上，利豐及思捷近年已面對新零售模式的挑戰，業務增長大不如前，加上今年爆發中美貿易戰，令經營更加困難。利豐現價較2011年初高位51.95元，累積跌97%！思捷現價更連2007年10月高位約133元零頭都唔夠，期內最多累挫98.8%！看來除非未來業務有明顯改善，令市場重拾信心，否則股價仍有機會再尋底，撈底似乎未係時候。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

