【高盛推介】好淡部署留意恒指牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美國聯儲局周二及周三(18及19日)起開始議息，美國總統特朗普表示如果聯儲局仍考慮加息實在難以置信。



另外，英國工黨領袖郝爾彬對首相文翠珊發出不信任動議，認為她令到英國陷入國家危機。受消息影響，道指周一(17日)曾下跌超過600點，收報23,592點，下跌507點。恒指周二則低開184點。



恒指周一變動不大，牛熊證的資金情況不算明顯，牛證及熊證都見資金流入，以熊證較多，流入約1,400萬元，而牛證則有約900萬元流入。



投資者如計劃部署牛證，較進取的可留意較貼價的恒指牛證(59269)，收回價25,858點，行使價25,758點，換股比率10,000，槓桿比率72.5倍，是市場上3大最高槓桿的恒指牛證之一，收回價稍遠一點可留意牛證(59279)及牛證(66434)，兩者都是相近收回價產品中槓桿最高。



牛證59279，收回價25,708點，行使價25,608點，換股比率10,000，槓桿比率55.5倍。牛證66434，收回價25,608點，行使價25,508點，換股比率10,000，槓桿比率45.8倍。



熊證選擇方面，較貼價的可留意熊證(58938)，收回價26,388點，行使價26,488點，換股比率10,000，槓桿比率72.5倍。收回價遠的可留意熊證(59260)，收回價26,688點，行使價26,788點，換股比率10,000，槓桿比率39.6倍，兩者都是相近收回價產品中槓桿最高。



投資者如計劃部署認購證，可留意購證(29050)，行使價26,928點，2019年2月27日到期，實際槓桿15.7倍，為行使價26,000至27,000點間的低街貨產品中，槓桿最高的選擇之一。亦可留意購證(11053)，行使價26,528點，2019年2月27日到期，實際槓桿14.5倍，為貼價、類近條款的7隻產品中，槓桿最高的選擇。



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