樓價UPDATES：未補地價居屋勁賺離場

樓市下滑，但受惠白居二客及綠表客入市帶動，未補地價居屋勁賺個案不斷。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌南豐新邨9座中層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，原以每月2.3萬港元放租，及後減租3,000元，以每月2萬元獲承租，實用呎租約38.8元。



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九龍區

●將軍澳居屋頌明苑E座高層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，日前獲買家以第二市場價452萬元承接，實用呎價約8,159元。原業主持貨8年轉手，升值約1.7倍。



●新入伙的西南九龍匯璽，本月暫錄約32宗租務成交，平均實用呎租約50元。其中，1B座高層E室，實用面積350方呎，一房間隔，以每月1.75萬元租出，實用呎租50元。業主於去年3月以691.7萬元買入物業，現租出回報率達3厘。



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新界區

●天水圍居屋天富苑N座高層5室，實用面積650方呎，三房連套房間隔，於第二市場以439.5萬元沽出，平均實用呎價6,762元。原業主持貨17年轉售，升值約3.6倍。



●大埔中心7座高層H室，實用面積451方呎，兩房間隔，以每月1.58萬元租出，實用呎租35元。



●大圍名城本月暫錄約7宗租賃成交，最新錄得為3期盛世2座低層北翼D室，實用面積757方呎，三房連主人套房間隔，以2.7萬元租出，實用呎租35.7元。



●馬鞍山翠擁華庭11座中層C室，實用面積765方呎，三房連主人套房間隔，以876萬元易手，實用呎價11,451元。原業主持貨18年沽出，帳面獲利約547萬元離場。



●東涌藍天海岸1座高層I室，實用面積694方呎，三房連主人套房間隔，原叫價940萬元，最終累減52萬元，以888萬元沽出，實用呎價12,795元。單位7年間升值1倍。



●粉嶺囍逸1座高層B室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以每月1.82萬元租出，實用呎租約36.2元。



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