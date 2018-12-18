渣打：明年美國經濟衰退機會30%　仍看好美股

渣打發表2019年投資展望，該行香港財富管理投資策略主管梁振輝稱，明年美國經濟增長放緩，美債數據未反映經濟已經進入衰退周期，但該風險稍為上升，明年衰退機會為30%，現階段不建議全面投資，認為投資者目前可先稍微減持股債的比例，增加現金水平，待股債市場更趨明朗時再入市。



他表示，明年股市持續波動，美股單日波幅2%至3%或成為常態，惟該行仍看好美股，因明年美息加息兩次之後將見頂，有助息口產品及風險資產表現。該行則相對看淡歐元區。



亞洲市場方面，他最看好內地股市，因現時估值已跌至2016年低位，短線雖受中美貿易戰陰霾拖累，但隨着內地明年推出刺激經濟措施，將會帶動A股表現。港股方面，今年恒指波幅達約9,000點，波動性或延續至明年，但明年底有望有較好的表現。板塊方面，他推薦不受關稅直接衝擊的公用股及高息股，而較能承受風險投資者，則可考慮科技股。



匯價方面，該行香港財富管理投資顧問董事趙海珠認為，短線而言，美元或延續強勢，料會繼續上升10%，惟因息口見頂，中長線美元漸趨穩定及回軟機會偏高。



至於人民幣則波動性較高，今年波幅達7,400點子，料明年中美貿易摩擦將持續主導人民幣走勢，弱勢或會持續，但有望收窄波動性，回歸穩定和合理的水平。



另外，她指出，脫歐風險持續圍繞英鎊，但該行看好該幣前景，中長線將回穩後升值，認為再出現硬脫歐機會甚微。

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