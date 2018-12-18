信和料明年商場營業額升10%　推互動獎賞手機程式

信和置業(00083)租務部總經理畢嘉浩稱，對2019年的零售市道感到樂觀，預計旗下屯門市廣場、奧海城及荃新天地等商場，人流及整體營業額各上升10%。



他表示，今年旗下商場加租8%至15%，預計明年會繼續加租，而幅度與今年相若，聖誕期間整體氣氛良好，預計整體營業額錄得升幅，其中屯門市廣場的化妝品店上升25%至30%，而時裝店則增加20%。



該公司租務部市務及推廣總經理梁翠珊指出，集團推出全港首個跨商場社交互動獎賞計劃S+ Rewards，該手機應用程式將於明年第1季推出，程式花近一年時間開發，投資2,000萬港元，預計首年下載量可達10萬用戶。



首階段包括3個商場中、超過750個商戶，顧客消費後可以儲存點數，其後可換取不同獎賞，而第二階段更可把點算換成獎賞錢為理財消費。該程式亦設互動功能，供顧客與朋友分享點數。

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