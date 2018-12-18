【即市分析】海螺水泥難扭轉劣勢

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：於內地環保限產政策推動下，年內水泥價格持續攀升，水泥股一度被炒起。不過，近月炒風漸散，相關個股股價亦現跌勢，龍頭企業海螺水泥(00914)今日(周二)即市跌1.7%，報39.65元。



海螺水泥第3季業績表現不俗，收入及純利按年分別大幅增長76%及1.5倍，符合市場預期。惟買股票主要買對未來的憧憬，隨着內地房地產市場放緩，市場開始憂慮明年水泥需求將會下跌，令其前景蒙上陰影。



券商高盛早前亦指出，明年內地原材料行業將受考驗，於各方面需求減弱下，供求平衡將會逐漸惡化，價格及利潤率將重置於今年的預測水平以下。該行對建築需求維持審慎看法，將海螺水泥目標價由44元下調至34元，評級由「中性」降至「沽售」。



走勢上，該股自8月尾起至今呈下降趨勢，期內多次反彈均受制50天線41.1元，現價處50天線附近，除非即將舉行的中央經濟工作會議傳出水泥基建或地產業的利好消息，助其股價上破阻力，否則後市料下試37至38元水平。

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