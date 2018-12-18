Apple已推iPhone更新軟件　高通轟仍違反禁令

美國晶片商高通(Qualcomm)上周成功向中國法院申請禁令，因涉違反專利，禁止蘋果公司(Apple Inc.)銷售iPhone舊機型。外媒報道，Apple就此於周一(12月17日)推出軟件更新以避開禁售令，惟高通強調，更新無法推翻中國法院禁售的命令，蘋果依然違反禁令、藐視法律。Apple股價周一(17日)收報163.94美元，跌0.93%。



高通法律顧問Don Rosenberg指出，Apple擬淡化禁令的重要性，並以各種方式聲稱將解決侵權問題，但實際上仍然繼續違法銷售。同時，高通認為禁令針對的是特定形號的手機，與其搭載的iOS系統版本沒有關係。



關於侵權內容，Apple一再強調只需更新系統至iOS 12即可解決。但高通認為，法院副本中沒有提到作業系統，只關注軟件的功能。

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