樓價UPDATES：淘大花園本月暫錄約7成交

業主願意減價，帶動交投增加，牛頭角淘大花園本月已錄約7宗成交，平均實用呎價約14,836元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



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九龍區



●淘大花園E座中層03室，實用面積約375方呎，為兩房間隔，享山林園景。原業主於10月以600萬元放售，減價57萬元後，以543萬沽出，實用呎價約14,480元。屋苑現時約有86個放盤，叫價介乎470萬至820萬元。



●鑽石山鑽嶺新入伙，日前連錄兩宗租務個案，一個中低層C室，以一房間隔，望公園景，實用面積約223方呎，獲外區人士以1.27萬元承租，實用呎租約57元。若以業主於2015年9月購入價計算，回報率約4.1厘。



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新界區



●青衣綠悠雅苑本月錄3宗成交，包括1座中層E室一房戶，實用面積420方呎，於未補價第二市場485萬元，終減至430萬元易手，實用呎價10,238元創屋苑今年新低。據悉，原業主於2015年7月以271.4萬元一手買入單位，持貨3年帳面獲利158.6萬元。



●粉嶺居屋景盛苑C座高層02室，實用面積598方呎，以三房間隔，放盤時開價約520萬元，議價後於未補價第二市場以475萬元售出，實用呎價7,943元。新買家為白居二人士，感單位間隔合用，價錢合理，故決定承接。



●荃灣愉景新城11座低層D室，實用面積約581方呎，附有家具，外望樓景，經議價後業主減租達2,700元，以18,300元租出，實用呎租約31元。

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