歐股早段續跌　油股挫　德國電訊偏軟

歐股3大指數早段續跌，英國富時100指數跌0.6%，報6,731點；德國DAX指數跌0.24%，報10,746點；法國CAC指數跌0.48%，報4,776點。



外媒引述消息指，12月份俄羅斯石油產量高達每日1,142萬桶，創下歷史新高。石油股下挫，蜆殼集團跌2%；法國道達爾跌2.45%。



個股方面，愛爾蘭製藥大廠Shire早前獲日本武田藥品工業收購。穆迪將武田的評級至由「A2」下調至「Baa2」；Shire股價最新跌3.81%。



歐洲隧道公司Getlink獲法國公路營運商Eiffage收購5.03%股權，前者股價升4.75%。



美國T-Mobile收購Sprint的交易通過美國國家安全審批，T-Mobile母公司德國電訊最新跌0.6%。該交易重點將轉向尋求獲得美國聯邦通信委員會和司法部反壟斷部門的批准。一旦交易完成，德國電訊將擁有新公司42%股份，軟銀將擁有27%。



【16:07】隔夜美股及外圍股市下跌，歐股主要指數全線低開，英國富時100指數低開0.45%，報6,742點；德國DAX指數低開0.2%，報10,750點；法國CAC指數低開0.38%，報4,781點。



法國總統馬克龍早前公布多項紓困措施以平息「黃背心」示威。德國經濟部長阿爾特邁表示，不清楚法國是否將違反歐盟的財政預算規定，又稱預算問題有商榷的餘地。此前有分析指出一旦新措施全數實現，明年法國財政赤字將佔GDP的3.4%，超出歐盟規定。



意大利方面，傳歐盟委員會要求意大利保證25至30億歐元的結構性儲蓄，作為批准該國2019年預算案的條件。意大利富時MIB指數低開0.45%，報18,609點。



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