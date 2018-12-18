【市後重點睇】油價續挫　人民幣又跌穿6.9關

美匯指數反覆升上97.1，港匯企7.816，CNH曾高企6.88水平，亞洲尾市一度跌穿6.9關。圓匯企112.5，歐元企1.135，英鎊處1.262。金價升至1,248美元。油價續跌1.7%，布油及紐油分別處48.9及58.5美元水平。道指期貨升76點。



●市後關注點

-17:00 德國12月IFO商業景氣指數

-21:30 美國11月新屋動工、營建許可；加拿大10月製造業裝船

-周三凌晨05:30 美國API原油庫存周報



●恒生指數全日收報25,814點，跌273點或1.05%，全日波幅439點。https://bit.ly/2EteMve

-香港HMV零售自願清盤，HMV數碼股價曾挫21%。http://bit.ly/2QX1IVu



●A股快報：滬綜指收跌21點，黃金股受捧。https://bit.ly/2QZDObX



●亞洲股市：日股收挫391點，LG跌3%。https://bit.ly/2ScCbVO



●外圍市下挫，歐股全線低開。http://bit.ly/2A3jYmm



●【大師午間教路】議息前後部署淡倉。http://bit.ly/2SV2pvE



●【M18推薦】買定騰訊Put博再落。http://bit.ly/2R4FOj2



●【即市分析】兩隻前藍籌的悲歌... http://bit.ly/2LlSo8g



●【股匯攻略】黃金白銀走勢向好。http://bit.ly/2BuVJx9



●華為危機︰印度5G測試獲邀，捷克也發警告。http://bit.ly/2QZEaiI



●Apple已推iPhone更新軟件，高通轟仍違反禁令。http://bit.ly/2Bwk6KW



●財險首11月原保險保費收入按年增11%。http://bit.ly/2EtyJBV



●渣打：明年環球經濟衰退機會30%，仍看好美股。http://bit.ly/2PLiodI



●澳洲央行在今年最後一次政策會議紀錄顯示，澳洲經濟面臨三重風險，包括家庭收入增長依然低迷，債務水平居高及房價下跌，可能會打破經濟增速加快和失業率下降的前景。儘管信貸環境正在普遍從緊，委員會同意近期調整政策的可能性很大，下次利率調整可能是加息。



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