華為危機：政治因素或延緩公司經濟周期及發展速度

環球多個國家對華為產品安全疑慮升溫，華為香港代表處市場發展總監何啟祥指，受政治因素影響，或會令公司經濟周期及發展速度有所延遲，但企業向數字化轉型是大勢所趨，相信對公司整體影響不大。



他透露，華為今年收入已逾1,000億美元；而科技公司普遍有專利授權費用，即使不生產硬體設備，與企業間亦有專利技術等收費。



其中，雲業務增長強勁，每年增幅達雙位至三位數，前景樂觀。儘管在外圍因素影響下，雲端客戶在產品選擇取態轉向審慎，但在企業追求科技創新下，不會出現大幅放緩的情況，亦不相信政治形勢會影響整體市場發展。



他續指，公司研發方面的投資佔比達雙位數，正積極拓展雲業務，並陸續擴展至全球，目前在香港、泰國及俄羅斯等地已建立華為雲站點，明年起將會與各國電訊商合作組合營公司，包括西班牙及南美國家等。

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