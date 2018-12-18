【今日破位表】風險胃納降　新經濟股當災

美國議息結果將於周四出爐，隔夜美股率先大挫，港股今日(周二)亦有沽壓，早段最多升64點後掉頭向下，終收報25,814點，跌273點，成交額679億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有14隻，股價創52周新低的股份有125隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



大市表現轉弱，新經濟股再成拋售對象，事實上，觀乎公用股及金礦股等避險資產逆市做好，已可見市場的風險胃納正在縮小，惟部分新經濟股業務穩定性及盈利能力仍有待驗證，風險相對較高，沽壓較大。其中破底股包括美團點評(03690)、閱文集團(00772)、平安好醫生(01833)、美圖公司(01357)、雷蛇(01337)等。



另邊廂，國際油價再次回落，油股今日亦齊齊捱沽，其中國石油股份(00857)日內創下5.16元的52周新低，收報5.19元，跌2.2%。圖表顯示，該股現價處10月至今營造的下降通道，收市價已跌穿前低位5.21元，14日RSI勢頭向下，後市有機會再反覆尋底。

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