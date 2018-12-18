【fb直播】港股年底有無粉飾櫥窗？陳政深咁講...

悶完一日，港股星期二(18日)有料到，不過係向下突破，恒指25,800點一度穿埋，叫你敢唔敢入市？係唔係仲博吓年底會有「粉飾櫥窗」？



紐約期油失守50美元，三桶油急跌，中海油(00883)又跑輸，油股弱勢已成？



石藥(01093)獲糖尿藥開發權，逆市中一枝獨秀曾飆半成，重上12蚊！政策風險反映晒，藥股唔通真係重現曙光？



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