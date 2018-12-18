美股噩耗！道指快現「終極死亡交叉」　是福是禍？

外國傳媒報道，隨着美股近期頹勢未止，無論是道指或標指，12月暫時分別累瀉7.8%及7.6%，表現皆是史上第2差，僅次於1931年。當中，繼標指後，道指很快就會出現50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」。這技術信號一向被視為股市噩耗，反映股市有機會進入較長期的跌浪。



截至周一(12月17日)，道指50天線處於25,167點；200天線則處於25,081點。以目前兩條移動平均線走勢來看，預計本周後期或下周就會出現「終極死亡交叉」。



事實上，除了道指有機會出現噩耗外，標指亦有不祥信號。數據顯示，截至上周五(12月14日)，標指500隻成分股當中，有385隻、即77%已陷入「調整」，即由高位累挫一成；更有264隻、即53%陷入「熊市」，即由高位累挫兩成。



當中不乏早前被市場熱捧的股份，若以由高位計，蘋果公司累瀉29%；亞馬遜累挫22%；Facebook累瀉34%；美銀美林累插26%；花旗銀行累跌32%；3M累跌25%。



不過，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert近期曾指出，雖然道指恐出現「終極死亡交叉」，惟根據往績，未必太可怕。



他表示，根據1970年以來數據，道指一共出現過34次「終極死亡交叉」，若拉勻來看，大約每隔18個月就有一次，上次是2016年1月，之後道指調整了數個月就重拾升浪，並再創新高。



當然，「終極死亡交叉」有它的預測能力，例如有次在2007年12月出現，事後證實美股於2007年至2009年期間陷入熊市。



雖然往績有異，但若以平均數來看，出現「終極死亡交叉」並不是股市末日。從本文附上的圖可以看到，這警號出現後一個月，股市多數偏弱，或許是因心理影響；惟3個月、6個月、12個月後的股市表現往往是「正回報」。

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