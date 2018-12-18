元朗尚城三房套625萬沽　代理送訂去上海

中原鍾宏遠表示，元朗洪水橋尚城3座中層E室，實用面積765方呎，屬三房套房間隔，以625萬元成交，實用呎價8,170元。他指，是次做價重返今年1月水平，當時同類單位以618萬元售出。事實上，同戶型單位8月時曾以740萬元售出，是次較高位跌價115萬元或約16%，而兩房戶成交價亦曾達618萬元。



鍾氏補充，買家為上車客，由父母資助首期置業，見上址呎價便宜，十分吸引，睇樓後即決定承接自住。而原業主已移居上海，為促成是次交易，代理不惜遠赴上海送訂，成功打動業主割愛。原業主於2011年4月以506萬元購入上址，轉手帳面獲利119萬元，單位升值24%。

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