招商局置地業務獲鬆綁　進一步擴服務式公寓

房地產開發、經營和管理公司招商局置地(00978)公布，與控股股東招商蛇口簽署修訂及重列不競爭契據。讓該公司能夠排除地理限制，獲取若干輕資產房地產業務的權利，並將成為集中於廣州、佛山、南京及句容的房地產發展商，同時以非控股投資形式參與中國其他城市，包括深圳前海房地產業務。



招商局置地執行董事及總經理余志良表示，公司將成為集中於北京和上海的辦公室物業資產管理商及香港的服務式公寓營運商。而根據契據，公司現在可以在全中國(包括招商蛇口業務所在地)進行房地產相關投資，惟項目持股不能超過30%。



他續指，公司亦將進一步擴展香港的服務式公寓平台，除了於上環經營CM+服務式公寓，將積極物色機遇，參與管理第三方持有及招商蛇口持有的合適服務式公寓項目，以壯大CM+品牌。



他又指，公司日後將從傳統的房地產開發、輕資產管理業務的寫字樓物業，及服務式公寓的資產管理平台，三線發展。強調仍會加大房地產業務存量投資，將從物業銷售收益中提取50%至60%的資金作房地產投資，未來5年內相關收入佔比會多於50%，為公司最主要的收入來源，而輕資產業務暫未有目標佔比。



他又透露，公司已經超額完成今年全年銷售目標290億元人民幣。

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