股市暴冧點算好？「股神」推薦一首19世紀短詩

美股近日大跌,並惹起熊市論,不少投資者都感到憂心,如果是「股神」巴菲特,他此刻會怎樣想呢?在2017年他給予巴郡股東的一封信之中,透露了面對跌市時要有的心境,並以19世紀英國著名詩人、散文家、小說家Rudyard Kipling(1865-1936)的一首短詩總結,名為《如果》(If—),不妨參考、思想一下:



●英文版(概述):



If you can keep your head when all about you are losing theirs ...

If you can wait and not be tired by waiting ...

If you can think – and not make thoughts your aim ...

If you can trust yourself when all men doubt you ...

Yours is the Earth and everything that's in it.



●翻譯為中文是:



假如你能──在別人不知所措卻對你橫加指摘的時候,保持清醒的頭腦;

假如你能──在所有人都懷疑你的時候仍然相信自己,並能體諒別人對你的懷疑;

假如你能──等待且又充滿耐心,或者,從不用謊言去應付謊言,也不用仇恨去回擊仇恨,既不故作正經也不誇誇其談。

假如你充滿夢想──但絕不做夢想的奴僕;

假如你勤於思考──卻不把思想當作目標;

假如你能──在遇到勝利和困難時態度同樣平靜;

假如你能──容忍你所說的真理,被無賴用作捕捉愚人的陷阱, 或看着你所獻身的事業轟然倒塌,你能屈身拾起殘破的工具把它們重建。

假如你能──把所有贏來的籌碼都押在一把賭注上, 輸光後仍能重新再來,且對輸贏只字不提。

假如你能──在運氣不佳身心俱疲之時,仍能全力以赴抓住機遇,在一無所有只剩意志支撐的時刻,咬牙堅持到底。

假如你能──與三教九流為伍而獨善其身,與王公貴族同行而不忘本色;

假如無論是敵是友不能傷害到你;

假如所有的人對你來說平等重要;

假如你能把每一分寶貴的光陰化作60秒的奮鬥──你就擁有了整個世界,最重要的是──你就成了一個真正的人,我的孩子!

