股市暴冧點算好？「股神」推薦一首19世紀短詩

美股近日大跌，並惹起熊市論，不少投資者都感到憂心，如果是「股神」巴菲特，他此刻會怎樣想呢？在2017年他給予巴郡股東的一封信之中，透露了面對跌市時要有的心境，並以19世紀英國著名詩人、散文家、小說家Rudyard Kipling(1865-1936)的一首短詩總結，名為《如果》(If—)，不妨參考、思想一下：



●英文版(概述)：



If you can keep your head when all about you are losing theirs ...

If you can wait and not be tired by waiting ...

If you can think – and not make thoughts your aim ...

If you can trust yourself when all men doubt you ...

Yours is the Earth and everything that's in it.



●翻譯為中文是：



假如你能──在別人不知所措卻對你橫加指摘的時候，保持清醒的頭腦；

假如你能──在所有人都懷疑你的時候仍然相信自己，並能體諒別人對你的懷疑；

假如你能──等待且又充滿耐心，或者，從不用謊言去應付謊言，也不用仇恨去回擊仇恨，既不故作正經也不誇誇其談。

假如你充滿夢想──但絕不做夢想的奴僕；

假如你勤於思考──卻不把思想當作目標；

假如你能──在遇到勝利和困難時態度同樣平靜；

假如你能──容忍你所說的真理，被無賴用作捕捉愚人的陷阱， 或看着你所獻身的事業轟然倒塌，你能屈身拾起殘破的工具把它們重建。

假如你能──把所有贏來的籌碼都押在一把賭注上， 輸光後仍能重新再來，且對輸贏只字不提。

假如你能──在運氣不佳身心俱疲之時，仍能全力以赴抓住機遇，在一無所有只剩意志支撐的時刻，咬牙堅持到底。

假如你能──與三教九流為伍而獨善其身，與王公貴族同行而不忘本色；

假如無論是敵是友不能傷害到你；

假如所有的人對你來說平等重要；

假如你能把每一分寶貴的光陰化作60秒的奮鬥──你就擁有了整個世界，最重要的是──你就成了一個真正的人，我的孩子！

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