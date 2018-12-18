證監會就民銀資本市場失當行為展開研訊

證監會在市場失當行為審裁處對民銀資本展開研訊程序，指其沒有在合理地切實可行的範圍內盡快披露內幕消息。



民銀資本在涉嫌違反上述法定企業披露規定時名為保興資本，證監會亦對其六名前董事展開研訊程序，指他們罔顧後果或疏忽的行為導致該公司涉嫌違反企業披露制度的條文，及於關鍵時間沒有採取一切合理措施，以確保設有妥善的預防措施防止有關涉嫌違規的行為。



於關鍵時間，保興資本的該六名前董事包括前行政總裁兼公司秘書孫益麟、前主席孫粗洪和前執行董事劉勁恒，以及三名前獨立非執行董事黃真誠、翁以翔及黃國泰。



證監會發現，該等董事於2014年10月13日透過電郵收到保興資本截至2014年8月31日止5個月期間的未經審核綜合管理帳目。8月份管理帳目顯示，保興資本在期間錄得累計溢利8.38億元，即表示相對於在截至2013年9月30日止6個月期間錄得的中期虧損1,200萬元，及在截至2014年3月31日止12個月期間錄得的年度溢利4.17億元而言，其財政表現有顯著改善。



保興資本延至2014年11月7日就其截至2014年9月30日止6個月期間的財政表現發出盈利預告的公告時，才向公眾公布其財政表現改善的消息。



證監會指，該項載於8月份管理帳目中、與保興資本截至2014年8月31日止首5個月期間的財政表現有關的資料構成內幕消息，因此，該內幕消息理應在該等董事於2014年10月13日獲悉後在合理地切實可行的範圍內盡快予以披露。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm