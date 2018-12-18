日產汽車拒絕雷諾要求　不召開臨時股東大會

日本傳媒報道，日產汽車在周一(12月17日)召開的例行董事會議上決定，拒絕由該公司最大股東法國雷諾提出，召開臨時股東大會的要求。



雷諾-日產-三菱聯盟董事長高恩涉嫌違反《金融商品交易法》，早前在日本被捕；日產在上月臨時董事會議上，解除了高恩作為該公司董事長的職務。



據了解，日產原本打算在周一的董事會議上從日本籍董事中選出臨時董事長，但未能和雷諾達成共識；另方面，雷諾則要求日產儘快召開臨時股東大會。分析指，雷諾希望利用其大股東優勢，在股東大會上推舉董事，以此維持對日產的影響力；而日產則持相反立場。



另外，日產成立了「管理改善特別委員會」繼續與各方磋商有關管理層及薪酬方面的事宜。



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