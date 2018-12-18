【北水追蹤】騰訊鐵塔成吸納對象

港股今日(周二)跟隨美股向下，恒指收市跌273點報25,814點，主板成交679億元。港股通成交額約62億元，較上個交易日增加約10億元，佔主板成交額9.2%；南下資金淨流入9.15億元人民幣。



騰訊控股(00700)反覆受壓，即市低位曾見300.2元，「大媽」趁機入場掃貨，其港股通錄得9,233萬元的淨買入，為全日淨流入最多的個股。



綠城中國(03900)、中國鐵塔(00788)及石藥集團(01093)亦受捧，分別錄得港股通淨買入約4,300萬元、2,218萬元及1,898萬元。



華潤置地(01109)為今日港股通淨賣出金額最多的股份，錄得淨賣出7,984萬元。中國太平(00966)股價創下22.05元的52周新低，其港股通亦錄得淨賣出5,862萬元。



龍湖地產(00960)及中國南方航空(01055)港股通分別有約5,788萬元及4,421萬元的淨賣出；廣發証券(01776)及HTSC(華泰證券)(06886)亦分別錄得淨賣出3,594萬元及2,367萬元。

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