聯交所股權變動資料顯示，復星醫藥(02196)於12月18日獲復星國際(00656)增持38萬股，最新持股數目2,439萬股。



中國通號(03969)於12月13日獲貝萊德增持427萬股，最新持股數目約1.01億股。



藥明康德(02359)於12月14日獲威靈頓資產管理增持55萬股，最新持股數目2,831萬股。



中海油田服務(02883)於12月17日獲GIC Private Ltd增持460萬股，最新持股數目約1.99億股。



京能清潔能源(00579)於12月13日獲中國再保險(01508)增持1,088萬股，最新持股數目約5.99億股。



路勁(01098)於12月14日及17日獲惠記集團(00610)合共增持22萬股，最新持股數目約3.19億股。



龍資源(01712)於12月17日獲聯合集團(00373)增持6萬股，最新持股數目2,546萬股。



中駿集團控股(01966)於12月17日獲Newup Holdings Ltd增持295萬股，最新持股數目約20.47億股。



中國宏泰產業發展(06166)於12月17日獲Profit East Ltd增持17萬股，最新持股數目約11.94億股。



中國誠通發展(00217)於12月17日獲China Chengtong Holdings Group Ltd增持250萬股，最新持股數目約30.21億股。



華夏動漫(01566)於12月14日獲Fortress Strength Ltd增持37萬股，最新持股數目約5.11億股。



金輪天地控股(01232)於12月17日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持149萬股，最新持股數目約6.9億股。



香港建設(控股)(00190)於12月13日獲劉慧增持60萬股，最新持股數目約3.74億股。



中化化肥(00297)於12月14日獲謝孝衍增持150萬股，最新持股數目150萬股。



中渝置地(01224)於12月13日、14日及17日獲張松橋合共增持163萬股，最新持股數目約23.01億股。



億都(國際控股)(00259)於12月17日獲李國偉增持7萬股，最新持股數目約6.5億股。



包浩斯國際(00483)於12月12日獲黃銳林增持10萬股，最新持股數目約2.12億股。



同仁堂國藥(03613)於12月18日獲丁永玲增持3萬股，最新持股數目33萬股。



常茂生物(00954)於12月17日獲芮新生增持9萬股，最新持股數目240萬股。



德基科技控股(01301)於12月14日獲蔡鴻能增持6萬股，最新持股數目約3.65億股。



長江製衣(00294)於12月14日及17日獲陳永奎合共增持21萬股，最新持股數目2,334萬股。



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恒隆集團(00010)於12月14日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management減持47萬股，最新持股數目約1.22億股。



東風集團股份(00489)於12月14日被保誠(02378)減持9萬股，最新持股數目約1.42億股。



城建設計(01599)於12月21日被Amundi Asset Management減持16萬股，最新持股數目8,144萬股。



中盈盛達融資擔保(01543)於12月17日被Dragon Pearl Hong Kong Investment Development Ltd減持309萬股，最新持股數目6,602萬股。



盟科控股(01629)於12月12日及13日被Champion Alliance International Corporation合共減持1,668萬股，最新持股數目約3.69億股。

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