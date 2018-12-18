新股專輯：維港環保本周三起招股

內地綜合危險廢物焚燒處置整體解決方案供應商維港環保(01845)周三(19日)起至下周一(24日)招股。每股招股價介乎0.88元至1元，一手3,000股，入場費3030.23元。預計2019年1月3日首掛，有望成為明年第一隻上市新股。



近日有新股因市況波動而煞停上市，維港環保聯席公司秘書辜淳彬表示，不擔心市場波動，亦有信心完成全球發售，並認為上市對股東及公司長遠而言有利好發展，而集資所得用於戰略發展，有助加強公司基礎。



對於毛利率下跌，首席財務官李周欣解釋，過去市場快速增長，為維持行內領先位，而採用較高標準，並使用較高成本的進口原材料，日後會平衡規模增長及利潤率關係，而改善及拓展技術能創造更大收入。



至於中國收緊環保政策，董事長兼行政總裁蔡珠華表示，受惠調整，近年中國綠色環保行業爆發性增長，公司亦得益於此，看好未來行業前景。



他續指，公司現時有與國際環保公司合作，有合適機遇或會拓展海外市場。

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