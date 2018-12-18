華為：2018年手機全球出貨量將破2億

內媒報道，在周一舉行的華為nova 4手機發布會上，華為終端手機產品線總裁何剛宣布，12月25日，華為手機2018年度全球發貨量預計突破2億部。



另外，他並預計，2019年出貨量目標預計在2.3億至2.5億部之間，但目前還沒有完全確定。而以此計算，華為明年發貨量的增長會在15%至25%，增長率略低於今年30%，但依然保持高速增長。



若計算由2013年至2018年這7年間，華為手機銷量累計增長51倍。而在今年第二季，華為手機出貨量首次超越蘋果公司(Apple Inc.)，全球市場率升至第二。第三季，調研機構數據顯示，華為手機全球市佔率仍保持第二。



另外，國際市場調查機構IDC數據顯示，華為今年首三季全球出貨量達到1.46億部。這意味着華為四季出貨量同比增長率將在30%以上。



不過，今年就算華為手機出貨量能突破2億部，但市場料尚未能超逾蘋果公司預計出貨逾2.1億部。但若以明年華為估計出貨量能有20%增長，則明年趕過蘋果公司則無懸念。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/