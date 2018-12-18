瑞年國際小股東召開EGM　換管理層兼派特別股息0.5元

今年7月遭香港證監會勒令停牌的瑞年國際(02010)，一班小股東為「維權」，聯署召開特別股東大會(EGM)，包括提出更換管理層、派發特別股息0.5元等四個議案。據現場消息指，今日有逾200名小股東出席EGM，並已通過所有提案。



小股東代表關細彬表示，今次是行使股東應有的權利，在主席王福才及所有在內地的執行董事全部失去聯絡下，小股東完全無法知悉公司現時情況，包括其內地廠房是否仍正常運作等。



他坦言，「維權」路仍漫長，而新選出的管理層都來自專業人士，包括律師、會計師及投資顧問等，一旦EGM投票獲通過，將會立即成立調查委員會，名正言順去調查公司財務及營運情況，爭取令公司盡快復牌，亦避免一眾小股東「血本無歸」。



事實上，瑞年早前宣布，三名獨立非執行董事已全體辭任，並於本月底生效。首席財務官潘翼鵬透露，最後一次聯絡到王福才是在公司停牌前，即使獨董有意成立調查委員會或要求取得公司國內資料，亦得不到任內支援，相信獨董是認為無法履行職責而決定請辭。



小股東劉先生稱，今次出席投票是想「有個希望」，直指當初是因大行推介而買入瑞年，至今已持貨7年，目前持有約40萬股，平均成本價為2至3元，而現時公司被監管機構停牌，「好無奈，證監又追唔到，依家起碼搵人維持間公司先。」



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