真實研究：「粗口」有助致富、更快樂、更健康

講粗口，相信不少人難以接受，尤其是學生階段。不過，對於已踏入職場的人而言，講粗口未必一定是壞事。外國媒體引述不少美國心理學家及科學家研究得出，適當的粗口有助致富、心情更快樂、生活更健康。



首先，或許你會問，每個人都懂得粗口，只在乎說與不說，應無助致富，否則每個人都有錢。是的，美國心理學家及社會學家指出，這裏的「講粗口」定義是指能流利地說出大量「不重複語句」，而不是僅僅幾個單字。這類人不代表教育水平低，反而顯示出詞匯豐富、智商亦較高。請謹記，專家所說的「是一口氣說出不同的粗口」，如果只是同一個「單字」不斷重複、或同一句粗口只是口頭禪，是不計算在內的。



粗口流利除了反映智商較高、或較有創意外，有調查發現，美國人目前較以往任何時候都更加「粗口」，平均每天發出80至90個「咒語」。拉勻來計，每次睡醒後，就要講大約5個「咒語」才安樂。然而，研究發現，它未必僅僅是廢話，反而有助減輕痛苦。



舉例來說，有真實研究發現，當一群人手持着冰水的時候，說粗口的持續時間比使用中性詞多50%，結果有助他們通過測試。又例如，研究發現，粗口能幫助司機解決挫折，尤其是面對有人不遵守交通規則橫過馬路。事實上，這些情感抒發是很正常，英語亦有一詞叫「Lalochezia」，意思是「說完粗口後的暢快感」。



科學家認為，粗口是一個能表達強烈情緒的方法，例如憤怒及挫敗，但不涉及擲物，若不是在人前指罵，是有助紓緩負面情緒。研究亦發現，講粗口的人被認定為更真心和真誠，因為在測謊的時候，愈爛口、愈能說出最多粗口的人，表現愈誠實。



事實又證明在工作場所上，使用「F」字頭的詞語能幫助表達「禮貌」(問候)、緩解緊張氣氛，並有助與同事間相互聯繫。當然，這研究說的是對人不構成傷害的粗口，而且同事間已是熟悉，不是第一次見面就連珠炮發。當然，這不是說你應該要粗俗地面對老闆。

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