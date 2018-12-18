協議脫歐絕望？英央行要求銀行提交「遺囑」

英國無協議脫歐或成為定局，這將嚴重打擊倫敦作為歐洲金融中心的地位，並危及當地銀行業。外國媒體報道，英倫銀行(英國央行)提出，當地主要銀行將必須向投資者說明如何在危機中避免無序破產的計劃，也即所謂的「生前遺囑」。



據報這是監管機構應對「大到不能倒」金融機構的舉措之一。英國央行副行長Jon Cunliffe指出，銀行無序破產可能破壞金融穩定，包括妨礙銀行向客戶提供的最為重要的服務。



英國央行目標是到2022年銀行「完全可以了結」，即在破產時不會損害經濟或依賴納稅人的援助。



這些規定的目的是要在銀行破產後，讓發放貸款、吸收存款等重要服務持續下去，進而讓政府或新的管理層擁有必要的時間，來推行重組或清盤。

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