特朗普再呼籲停加息！道期升124點　港股夜期高水

美國總統特朗普再次呼籲聯儲局暫停加息！道指期貨目前升幅擴至124點，帶動港股夜期報25,923點，升103點，高水109點。



特朗普最新在其社交媒體帳戶Twitter留言，說：「我希望聯儲局裏的人在未做出錯誤決定前，先看看今日的《華爾街日報》評論；再者，不要再讓金融市場流動性較目前更緊。感受一下市場，不要僅僅依靠無意義的數字。」



他一向呼籲聯儲局12月必須停止加息。《華爾街日報》評論主題為「聯儲局不要在目前緊縮」。



【19:23】美股接連暴跌後，目前道指期貨輕微反彈84點，帶動港股夜期報25,880點，升60點，高水66點。

目前市場普遍預期，由於美國聯儲局要在香港時間周四(12月20日)凌晨才會公布議息結果，事前很難實現大幅反彈，預計短期易跌難升。

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