全球經貿戰：中美談判重陷緊張局面？

內地傳媒報道，有記者在舉行新聞會上問及：「美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅稱，美中貿易談判的目的不僅是讓中國購買更多美國產品，更重要的是中國需要進行結構改革。」



中國外交部回應稱，建議納瓦羅及抱有他這樣想法的有關官員或人士，認真地研讀中國領導人在慶祝改革開放40周年大會上的講話。改甚麼、怎麼改必須以是否符合完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標為根本尺度，該改的、能改的中國堅決改，不該改的、不能改的堅決不改。



另外，外交部發言人華春瑩稱，關於中美經貿磋商問題，具體情況請向商務部門詢問。「我能夠說的是，目前，中美經貿團隊正按照兩國元首會晤重要共識精神，就磋商保持着密切溝通。我們希望雙方經貿團隊能夠認真落實兩國元首會晤達成的共識，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，朝着取消所有加徵關稅的方向加緊磋商，尋求互利雙贏的結果。」

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