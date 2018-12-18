【產經專題】華為5G大計遭挫　美日企業同受累

全球多國對華為產品安全疑慮升溫，美國、日本、澳洲及新西蘭等政府先後表態禁止華為參與當地5G建設，勢對華為的5G大計造成衝擊。惟華為香港代表處市場發展總監何啟祥表示，相信事件對公司影響有限。



何氏指，受政治因素影響，該公司的經濟周期及發展速度或有所延遲，但整體影響不大。他又指，企業向數字化轉型是大勢所趨。他透露，華為今年收入已逾1,000億美元；而科技公司普遍有專利授權費用，即使不生產硬件設備，與企業間亦有專利技術等收費。



較早前外媒報道，擁有5G核心技術專利的晶片生產商高通，擬向採用其技術的手機廠，收取5G手機售價的2.275%作為專利費。華為作為中國手機大廠及5G技術的領頭羊，其專利理應可為其帶來可觀收益；不過，在各國紛紛抵制華為5G技術的環境下，該公司的專利收入或將受到衝擊。



華為遭到抵制，其影響不僅限於自身，甚至會牽連美國、日本甚至台灣的上游供應商。日本傳媒報道，華為在信號發射站領域市佔率為全球首位，而在智能手機領域排在第二位。與此同時，華為亦是不少半導體及手機零件企業的大客戶。在日本，日本顯示器公司(JDI)為華為提供智能手機液晶面板，東電化(TDK)則為其提供電池等，而且訂單佔比往往接近10%。這兩間公司的股價在華為副董事長孟晩舟被捕事件曝光後持續下跌了約一成。



至於手機業務方面，華為亦未必能維持高增長。該公司的終端手機產品線總裁何剛宣布，料本年度全球發貨量預計突破2億部。他又預計，2019年出貨量目標預計在2.3億至2.5億部之間，但目前還沒有完全確定。若以此計算，華為明年發貨量的增長會在15%至25%，增長率將低於今年30%。

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