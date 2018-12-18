理財Campus：創業家「泰」識投資！連掃5間泰國樓

從商約20年的周騫(Harry)，早年協助多個品牌如Subway、台灣四海遊龍鍋貼水餃專門店等在港發展特許經營，被譽為「創業醫生」。46歲的他近年積極在海外找安樂窩籌備退休，並發現部分亞洲地區如泰國樓價低水，甚有投資價值，如今連同中港地區，合共擁有8個物業，稱得上是人生勝利組。



Harry於2000年創業，2003年遇上沙士肆虐，當時經濟重創，營商環境困難。那個年代的舖租及人工比現時便宜得多，但現在年輕人卻有很多宣傳平台如各種社交網絡、手機應用程式等，運用這些工具做生意，皮費或不算重。



講到個人背景，他指自己並非出身於大富大貴之家，當年第一次會考成績欠佳，但最終憑着努力考入香港理工大學，並修讀紡織及製衣學系。「畢業後我投身時裝行業，由低做起、由Sales做到Marketing再做埋高層。回想當年，人工曾只有2,000多元。」至1993年，他的人工連花紅已升至平均每月約4萬元。



賺到錢後，他曾創業並開設雜誌社，最終被收購並獲得資金。至2000年，他與合作夥伴一起成立「BOSSible創業者」，多年以來協助不同品牌拓展特許經營，公司一年純利逾千萬元。



此外，Harry也愛投資磚頭，2000年時他以約100萬元於港島東買入一個面積約500方呎的單位自住，同時向銀行敍做按揭。「當年供樓好辛苦，息率約5厘，幸好慢慢減息，供樓不至於那麼吃力。」他於2009年又在深圳羅湖以100萬元人民幣買入一個單位，現時升值至300萬元人民幣，及後又於深圳添購一物業。



醉心工作的Harry一年多前考慮提早退休，他指「雖然可以退休，但在這個年齡又似乎言之尚早，所以想慢慢計劃。」因不少朋友都移民或作海外投資，故他四出外遊，同時留意各地的投資潛力回報。



外遊歐亞等多個國家後，他發現英國的生活太沉悶，若想長居美國，又要領取綠卡，故終決定投資生活較為多姿多彩、距離香港不用3小時機程的泰國曼谷。「2013年時，見當地一個樓花售約70萬港元，單位面積約250方呎，因覺得平就買入，現每月收租4,800港元。」當年在不足一個月內，他又見同區另一個樓花賣100萬港元，面積約365方呎，他買入後，在2016年收樓前易手，成功賺8萬港元離場。如今他已在泰國購入5個物業。



2017年初，他又以160萬港元買入當地一個面積約320方呎的自住單位。多年間，他多次實地考察，現時手持兩個曼谷現樓及3個樓花單位。期間他協助其他港人在當地置業，及與當地地產商溝通。在曼谷地產代理提議下，他更成為港泰地產代理，開設「曼谷買樓123」，又經常舉辦講座及睇樓團等。



公司成立15個月，已協助200多個港人在當地置業。他稱，開公司非單純為賺錢，而是見香港樓價高企，許多年輕人上車困難。不過，在曼谷最平30萬港元已可置業，雖然地點較遙遠，但可作出租或作旅居。他笑言：「我只想幫人，早年已儲夠退休金，手上也有幾個物業，會為賺客人數千元佣金而受氣嗎？」



●曼谷買樓必睇租務前景

在香港買樓，不少人會考慮到屋苑位置是否交通方便、靠近鐵路站，並將這些觀念應用在買賣海外物業。惟Harry指，在曼谷買樓主要視乎租客需求，事實上許多當地人都駕車。若出租對象是大學生，他們會考慮價錢是否相宜，而打工仔會考慮是否方便上班或鄰近父母。



他稱，早年在當地買樓，租金回報相對可觀，但由於近年供應過量，以及明年泰國政府將收緊壓力測試水平，都有機會令明年物業投資回報下降，故投資者要小心選擇。不過，由於泰國空中捷運BTS及地鐵捷運MRT於2020年會增加至二百多個站，因此長遠看好當地物業買賣。



以他個人投資而言，過去5年每年的平均租金回報率為6厘。他又補充，在買賣泰國物業時，宜與當地的地產代理有良好溝通，以便處理租務事宜。



在香港創業再轉戰曼谷市場，手上持有共8個物業的他寄語年輕人，選擇工作一定要為興趣，做自己喜歡的事，這個年代的機會較以往多，可利用網上平台發展自己的事業或興趣。理財方面，也不要因為上車無望而做「月光族」，宜量入為出、有穩定收入，切忌過度借貸。

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