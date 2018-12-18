【有圖】史上罕見！美股12月暴插　慘況僅次大蕭條

聯儲局展開兩日議息會議前夕，美股又冧市，道指周一盤中瀉逾600點，收市仍挫507點，至23,592點，連同上周五(12月14日)跌幅，道指兩個交易日狂瀉1,004點。12月傳統上是美股表現良好的月份，但本月截至周一(17日)止，道指和標指已累挫7.6%和7.8%，全球主要指數中最傷，倘情況持續，勢創1931年大蕭條以來最差12月份表現。



與近期高位相比，道指和標指分別累挫近12%和13%，納指更自8月份高位累瀉近17%。面對國際貿易糾紛、地緣政治緊張以及美國政府可能停擺，投資者正聚焦聯儲局議息結果以及最新息口預測，並憧憬「放鴿」能紓緩市場疑慮。



不過，「新債王」岡拉克唱淡標指會跌穿2月冧市時觸及的低位，更直言幾可肯定這是熊市。他指出，市場幾乎齊備了所有熊市要素，而今次的市場狂熱來自虛擬貨幣，比特幣可謂市場脫離基本因素的指標，情況猶如科網泡沫時，科技股在未錄得銷售額下爭相上市，或2006年次按貸款期長過合理水平。



岡拉克續稱，隨着比特幣遭大幅拋售，不同市場環節亦開始一個接一個「出事」，當所有主要股市指數亦「倒下」，牛市僅靠俗稱「FAANG」，即Facebook、亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Netflix和Google母公司Alphabet的五大科技股支撐。然而，即使是這些被視為增長「領頭羊」的股份亦未能延續強勢，「FAANG」現時全部已陷入或接近熊市。



在中美貿戰和聯儲局加息夾擊下，美股10月初開始滑坡。岡拉克形容，市場突然醒覺這些憂慮都是真實存在的，又預期中美貿戰會進一步惡化，明年最好的策略就是保留資本，持有高質素、低波動和短年期的債券基金。



美銀美林資料顯示，截至上周三(12日)止一周，環球股票基金錄得390億美元的破紀錄贖回；投資級別債券基金亦走資84億美元，同創紀錄。至於美銀美林最新出爐的基金經理調查則顯示，基金經理增持現金、美元和防守性持倉。不過，雖然投資者接近極端悲觀，仍未觸發低撈高風險資產的逆向投資信號。



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