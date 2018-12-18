索羅斯「軍師」：特朗普經常突襲　股市很難玩

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在接受訪問時表示，隨着全球央行「收水」遇上經濟放緩，金融市場條件正變得具挑戰性，預計未來3至5年股市回報是糟糕的。



他說：「根據我慣用的指標，雖然未至於亮紅燈，但確實響起警號，未來很大機會充滿挑戰。」德魯肯米勒現年65歲，他以獨門指標成功預測過去4次經濟衰退，過去30年平均每年回報30%，沒有一年是「見紅」。



他目前提到的經濟警號來自9月以來，一些經濟敏感股已累挫兩成，而且近期有短期美債孳息出現「倒掛」，令經濟添憂，但未有預測何時會衰退。他僅指出，由於目前經濟增長很大程度倚賴貨幣政策，故早前呼籲聯儲局本周停止加息。



他說：「目前是要謹慎的時候，必須讓資產泡沫慢慢破裂，因為若不能這樣做，央行就需要推出瘋狂的貨幣政策，會衍生更多問題。」



他呼籲普通投資者目前不是投資股票的時候，並透露已沽空了所有金融股，包括銀行，原因是它們之前受惠於加息，之後會受累於減息。與此同時，他買入「結構性增長股」，例如微軟、Salesforce.com、ServiceNow，以及Workday。它們都是從事「雲計算」，預計會跑贏大市。



他又坦言，現時賺錢較以前難，部分原因是美國總統特朗普經常突襲市場，例如中美貿易戰。他相信最終中美雙方能達成協議，但過程中實在非自己的能力可以預測。因此，他預計未來3至5年都很難獲得理想回報。

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