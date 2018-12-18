民銀資本披露前董事或違例

民銀資本(01141)公布，證監會認為，公司及公司6名前董事於2014年曾或可能曾違反香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部第307B及307G條所指的相關披露規定。



市場失當行為審裁處將進行聆訊及裁定披露規定是否已遭違反；及任何違反披露規定的人士的身份。



根據證監會向審裁處發出的通知，有關事件發生於2014年，即民生商銀國際控股有限公司於2017年成為公司控股股東的前3年，而公司現任董事並非已展開研訊的「指定人士」。



公司現正就研訊尋求法律意見，將於出現進一步發展時在可能及適當的情況下，遵照上市規則另行作出公告。

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