新盤UPDATES︰凱滙第2期開價　瑧蓺開放式戶836萬沽

聖誕佳節氣氛漸濃，新盤推售節奏卻繼續加快。市區大型新盤推出單位連環沽清後，發展商乘勢突擊開售全新一期，料再掀起搶購熱潮。



●凱滙第2期突擊開價 一房折實入場僅約682萬

發展商全速推盤盡吸市場潛在客源。據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)等合作發展的觀塘凱滙，繼第1期首兩輪推售單位沽清後，發展商剛突擊上載全新第2期首張價單，推出208伙，折實平均呎價18,008元。當中最細一房戶面積僅380方呎起，屬兩期暫時推出單位最細。入場費最低為3座7樓G室，折實售價僅約682.18萬元，較1期入場價低約7%，屬項目暫推單位新低。



●凱滙開售：次輪383伙沽清 6天極速套現逾106億

信和置業(00083)等合作的凱滙第1期，首兩輪推售單位連番沽清，今日(18日)發售的383伙全數售出，單日套現逾49億元，連同上一輪銷售所錄逾57億元計算，短短6天極速套現逾106億元，打破該集團及新例後新盤紀錄。



●凱滙開售：已售出268伙 近百歲婆婆都入市！

信和置業營業部聯席董事田兆源表示，今日旗下觀塘凱滙第1期首100號籌的出席率高達80%，而截至下午1時半，項目已售出268伙，最大手的買家斥資約4,000萬港元連購兩伙三房戶。



他稱，項目買家年齡層非常闊，包括有兩位高齡買家入市，其中一位98歲婆婆斥資逾1,500萬元買入一伙三房戶，另外亦有一位92歲的買家；預計該兩組買家很大機會支付全數樓價「Full pay」入市。





●凱滙開售：代理指有大手買家擬斥4000萬購兩伙

美聯住宅部行政總裁布少明指出，該公司買家出席率約8成，當中7成為向隅客，其餘3成為新客。有大手買家擬斥約4,000萬元購入兩伙。他預期，該盤今日有機會沽清383伙。

他又估計，本月一手成交宗數達1,200宗，而二手交投則約2,200宗。



另外，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該公司首時段買家出席率近9成，向隅客眾多，佔當中8成。買家以用家為主，佔約65%，投資客則35%；預計今日可沽清全數可售單位。



【張生千一萬買兩房戶 豪言無得輸！】

觀塘凱滙第1期周二進行次輪銷售，區內客張先生稱，以約1,100萬港元買入一伙兩房戶，預計向銀行借貸約40%。他表示，首輪銷售亦有入票，惟上次籌號1,500多號，未能買入單位。



對於樓市走勢向下，他個人覺得該盤「唔會輸」，預計樓價會在明年農曆新年後回升，又透露本身已持有物業，稅款亦唔怕畀。



【曾太女兒過千萬入市 唔使資助！】

上次的向隅客曾太太稱，其女婿與女兒剛以逾1,000萬港元購入一伙兩房半單位作自用；認為該盤地點方便，定價沒有想像中咁貴。



問及有否為女婿及女兒提供資助，她表示：「佢哋自己搞掂」，至於是次首期預算要再計算一下。



對於樓市前景，她擔心未來樓價或會下跌，但由於有住屋需求，始終要入市。



【冼女士Full Pay過千萬 買三房戶予兒子結婚】

居於同區、已退休的冼女士表示，該盤首輪銷售未能購得單位，惟今次抽中2號籌，斥資超過1,000萬元買入1個中層三房單位，將會送予30歲以上、快將結婚的兒子。



問及首期預算幾多，她表示唔需要做按揭，即是次「Full pay」入市。她續稱，該盤地點好，售價抵，具一定發展潛力。問及會否擔心樓市下行，她不擔心，更認為不會跌太多，樓價會平穩。



【陳生話樓價僅短期波動 擬購一房戶】

準買家陳先生稱，有意購買該盤1個高層一房戶，料樓價在1,000萬元以下。近月樓價有調整，但只屬短期波動。



【黃太料明年樓市跌 但始終會回升】

黃太亦是首輪銷售未能中籤的買家，她稱，因工作地點在觀塘，有意購買該盤1個高層單位，預期明年樓市將下跌，但始終會回升。



【運動教練王先生指加息因素已經講咗好耐】

運動教練王先生及太太表示，凱滙第一期定價較想像中低，加上位置好，為區內少有的大型住宅項目，剛以約1,400萬元買入該盤一伙中層三房戶作換樓用途，首期料為樓價的一半。



對於市場進入加息周期，他們表示，此因素已經講咗好耐，不會太擔心，而近月二手樓價回落，坦言樓價跌完又會升返。



他們又透露，本身已有物業，是次入市作換樓之用，由於一直居於港島區，預計未來要適應下。



●瑧蓺開放式戶836萬售出

新世界發展(00017)旗下西營盤瑧蓺，剛沽出33樓C室頂層開放式戶，實用面積222方呎，成交價836.3萬元，呎價37,671元。項目至今累售249伙，套現近22億元，全盤尚餘最後1伙單位待售。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm