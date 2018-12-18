2萬美元「有今生無來世」！分析踩比特幣將一文不值

比特幣在2017年底曾創下2萬美元歷史高位，適逢周二(12月18日)為破頂一周年，雖然部分虛擬貨幣價格日內出現反彈，惟以過去一年計，比特幣已累跌逾八成，輕微反彈亦難以挽救其今年積弱，尤其是有關價格已低於其挖礦成本，更令悲觀情緒瀰漫虛擬貨幣市場。有分析更預期，比特幣將在2019年變得一文不值。



虛擬貨幣交易平台CryptoCompare數據顯示，各主要貨幣近兩天顯著回升，比特幣於周一(17日)曾漲逾一成，周二早段時間更曾高見3,601美元，截至晚上約9時，報3,512美元，按日升2.45%。過去兩日，其他虛擬貨幣如以太幣(ETH)及萊特幣(LTC)亦分別錄得18%及31%升幅。



外媒引述GlobalBlock董事兼聯合創辦人David Thomas意見指，周二的反彈僅因為今年以來累跌幅度大，投資者留意到重返市場的機會和價值，雖然主流虛擬貨幣價格均有回升，但必須連其他虛擬貨幣價均見反彈，方能證明虛擬貨幣跌勢完結。



從比特幣分裂出來的比特幣現金兼交易平台CoinGeek創辦人Calvin Ayre更預言，比特幣於明年將變得毫無價值，更直指早前鬧得沸沸揚揚的硬分叉之爭看似是比特幣貶值的原因，但其實是「混淆視聽」，直言現時比特幣作為「貨幣」已無實用價值。



事實上，比特幣於去年底炒作芝加哥商品交易所(CME)推出比特幣期貨交易，在個別交易所創出2萬美元的歷史高位，市值超越3,200億美元(約2.49萬億港元)，但炒風迅速降溫，去年12月已曾較當月高位急瀉三成，至今年12月更跌穿3,200美元關口，市值蒸發了2,640億美元(逾2萬億港元)。



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