財經評論：全球角力累鬥累　美股似熊添憂慮

當投資者仍猜想有否「聖誕升浪」之際，金融市場再傳來噩耗，就是連全球股市之首的美股也倒下了，不僅創逾一年收市新低，更有投資名宿揚言幾可肯定步入熊市。更甚的是，美國首幾位債主10月皆減持美債，印證全球角力未見降溫，實非佳兆。



美國財政部周一(12月17日)公布，今年10月，最大海外債主中國再減持美債125億美元，為連續5個月沽售，持倉降至1.1389萬億美元，創去年5月以來新低。排名緊隨中國的日本、巴西、愛爾蘭、英國、盧森堡等也一同拋售，10大債主中僅開曼群島增持。其中，第2大債主日本10月減持95億美元，已連續3個月沽售，持倉降至1.0185萬億美元，創近7年新低。



數據可見，連美國「盟友」也拋售美債。雖然減持原因眾多，但時機上，剛巧正值美國總統特朗普於9月底向中國2,000億美元進口貨品徵收關稅，同時又威脅日本及歐盟必須停止佔便宜行為，多次提及考慮開徵汽車稅。各國為着自身利益盤算，實需作出應對部署，尤其要準備足夠美元作不時之需，沽售美債正是儲彈藥行徑之一。



值得留意的是，特朗普大搞減稅，惟增加收入措施欠奉，致使美國財赤急飆，財政部料今季發債4,250億美元，使全年總額達1.338萬億美元，不但較2017年的5,460億美元倍增，更創2010年以來最高，明年首季又擬發債3,560億美元。如此天量債務總要買家，惟數字反映首幾位債主似乎不願再落疊，未來誰會承接呢？



其實，只要債主認為美國值得信賴，自然願意掏錢買債收息，惟目前恐難矣，除了特朗普反口覆舌外，美股走勢亦令人擔憂。有統計顯示，雖然標指仍未由高位累挫兩成，技術上不算熊市，但截至上周五，500隻成分股當中，有264隻、即53%已「陷熊」。早前不少被熱捧股份，例如蘋果公司、亞馬遜、Facebook等，皆無一幸免，往績預示整體市況凶多吉少。有大行更公布，截至上周三止一周，有高達276億美元資金流出美股，為有紀錄以來第2多；沽空美股力度亦為今年第2強，僅次於11月初。



挑起全球累鬥累的特朗普，如今只能不斷向聯儲局施壓，要求立即停止加息。俗稱「央行之母」的國際清算銀行罕有警告，今季看到的市場壓力不是「單一事件」，未來數月恐有更大的拋售潮。事到如今，不少殿堂級投資名宿已認為，聯儲局再無加息空間，一旦強行持續，後果不堪設想，且看香港時間周四凌晨議息結果如何。



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