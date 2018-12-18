樓價UPDATES︰屯門屋苑呎價「低水」　吸引買家入市

屯門區屋苑呎價普遍較「低水」，近期吸引買家入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●香港仔華富閣高層G室，實用面積479方呎，屬三房間隔，單位望開揚海景，以1.58萬元租出，實用呎租約33元。據了解，租客為區內人士，心儀單位裝修不俗，並且享有海景，因而決定承租。



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九龍區



●奧運站維港灣6座高層B室，實用面積822平方呎，以三房包括套房設計，座向東南享少海景，以1,615萬元易手，實用呎價19,647元。



●長沙灣泓景臺本月暫錄約6宗租賃成交，平均實呎租約38元。近日有外區人士以1.85萬元承租8座高層F室，單位以兩房間隔，向北望市景，實用面積約510方呎，實用呎租約36.3元。



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新界區



●屯門居屋兆安苑G座低層1室，實用面積495方呎，以兩房間隔。有區外首置買家單位間隔四正，可靈活擺放家具，加上附設新裝修，決定於已補價自由市場以423萬元購入自用，實用呎價8,545元。原業主於2014年以約220萬元買入上址，期內升值近1倍。



●屯門浪濤灣2座中層D室，實用面積616方呎，以三房包括套房間隔，座向東南享海景，獲買家以670萬元連1個車位購入，實用呎價10,877元。上址2005年購入價244萬元，現升值426萬元。



●西貢綠怡花園一個實用面積1,096方呎低層A室，以1,400萬元連車位售出，實用呎價12,774元，單位8年升值約67%。

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