新股專輯︰浙江蒼南儀錶及維亞生物科技通過上市聆訊

內地工商業燃氣流量計製造商浙江蒼南儀錶捲土重來，披露易網站顯示，該公司已於周二(17日)通過上市聆訊。



據該公司初步招股文件，截至今年6月底止半年利潤7116.4萬元人民幣(下同)，按年增7.22%；收入按年升4.15%至2.49億元。2017全年，利潤按年大幅增加1.05倍至2.41億元；收入6.69億元，按年增加50.80%。



該公司原定今年7月13日於主板上市，但由於沒有與獨家全球協調人訂立定價協議，故煞停當時的上市計劃，並於9月18日再次向聯交所遞交上市申請。當時擬發行約1,729.66萬股H股，集資最多8.97億港元。



另外，內地醫藥公司維亞生物科技亦已通過上市聆訊。據外媒報道，該公司開始預售，集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。



據維亞生物科技初步招股文件，該公司主要為從事生物科技及製藥的客戶提供各種早期藥物發現，當中包括靶標蛋白的表達與結構研究﹑藥物篩選等。截至今年8月底，合共向全球約300名客戶提供服務，又指出全球10大醫藥廠中有9間為其客戶。



今年首8個月，該公司盈利為5,500.3萬元，按年上升92.29%；收益按年增加21.53%至1.16億元。2017全年盈利7,626萬元，按年大增2.11倍；收益則為1.48億元，按年升53.63%。



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