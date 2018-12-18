別理雜音！這指標預言2019年美股100%是升市？

雖然美股近日大幅下跌，惟目前華爾街對2019年標指看法仍算樂觀，平均目標3,000點，相對現時有約17%上升空間。



事實上，免費電子周報《RiskHedge Report》主編、RiskHedge專業基金經理和首席分析師Stephen McBride曾指出，若以史為鑑，自1946年以來、即72年，美國舉行過18次中期選舉，每次完結後的12個月美股都是升市，即18次之後，股市18次都是升市，而且不論結果如何，回報更平均高達17%，剛好亦是標指3,000點。



從圖中可見，歷任總統第2年任期(即今年)都是該任總統之中表現最差，更重要的是，當年的1月至10月股市平均跌約1%，與今年類近。若再回看2017年，股市表現亦一如過往般錄得數個百分點的正回報。換句話說，若單計特朗普首兩年任期，股市表現與歷史甚為相似。



換句話說，投資者大可以放心，2019年美股不單止難有股災，更可能「升到你唔信」。不過，若以今年為例，不代表港股會跟隨。

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