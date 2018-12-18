夜市UPDATES：美股激彈300點　科技股靠穩

美股反彈幅度擴大，三大指數升1%。道指目前漲約300點，報23,887點；標指報2,571點，升25點；納指報6,829點，升75點。



市場對加息及經濟前景的焦慮，導致周一美股再次大跌。12月傳統上是美股表現良好的月份，但本月截至周一(17日)止，道指和標指已累挫7.6%和7.8%，全球主要指數中最傷，倘情況持續，勢創1931年大蕭條以來最差12月份表現。



反映小型股走勢的羅素2000指數周一收市已自8月底高位下跌逾20%，創下自2017年8月以來新低，意味着美國小型股正式跌入熊市。



法國將在歐盟內率先對互聯網巨頭徵稅，科技股跟隨大市靠穩，蘋果公司升0.98%；微軟彈0.42%；亞馬遜漲1.55%。



美聯儲即將召開12月貨幣政策會議之際，美國總統特朗普再次呼籲美聯儲暫緩加息，這是特朗普一周內第四次抨擊美聯儲加息。然而，市場最關心的還是等待該局對2019年看法釋放的信號。



與此同時，美國政府停擺的可能性也受到市場關注，特朗普與民主黨就美國與墨西哥邊境牆的財政預算爭執不下，四分之一的聯邦政府機構或將於本周開始停擺。



港股期指夜市彈上日內高位，目前報25,968點，升148點，高水154點。



意大利在財政預算上有作突妥協，惟該國總理孔特又指，關鍵性改革不能進一步修改了。歐股個別發展，英股跌0.5%；德股升0.33%；法股跌0.22%；意股升0.22%。



憂原油供應過剩，國際油價日內曾大跌逾4%，紐約原油期貨目前跌1.62%至每桶49.07美元；布蘭特原油期貨則跌1.44%至58.75美元。





【22:35】美股道指周一(12月17日)又冧507點，連同上周五(14日)跌幅，兩個交易日狠瀉逾千點。聯儲局展開兩日議息會議，美股今日(18日)開市早段喘定，道指彈247點，至23,840點；標指升18點，至2,564點；納指升61點，至6,815點。



個人護理品牌強生宣布回購50億美元股份，及重申全年盈利和收入預測。強生股價早段升2.28%至132.08美元。



波音公司宣布將股份回購計劃由180億美元擴大至200億美元，同時增加派息。波音股價早段升2.43%至323.82美元。



周一急挫逾4%的亞馬遜，股價早段升1.11%至1,537.79美元。

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