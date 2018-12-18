救市指南！傳內地周五或披露2019年經濟計劃細節

外國傳媒引述消息人士報道，中國領導人將於周三至周五(12月19至21日)召開中央經濟工作會議，可能會從本周五(12月21日)開始披露2019年經濟計劃細節，包括貨幣政策、財政政策、貿易、樓市等概論。



根據以往情況，官方媒體將從周五中午後開始逐漸發布信息，並於晚間發表聲明，列出所有重要經濟政策的基本信息，惟詳情要等到明年3月全國人民代表大會通過後才會對外披露。



由於美國聯儲局將在香港時間周四(12月20日)凌晨公布議息結果，再加上內地隨時有經濟政策消息，金融市場好戲在後頭。

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