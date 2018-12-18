數碼港創企累計融資83.6億　1,280間公司進駐

數碼港行政總裁任景信表示，目前數碼港已有1,280間公司進駐，當中有3至4成公司來自海外，而數碼港內的初創公司累計融資83.6億元。



早前政府於財政預算案中提到，將注資1億元於電子競技項目。任景信透露，其中5,000萬重點投放於電競場地設備建設，另外5,000萬則用作市場推廣、人才培訓及提供獎學金等。希望吸引更多來自世界各地的人才入行。他續指，暫時資金足夠，並有業界公司贊助，未有打算向政府申請更多的資金。



另外，數碼港商場將進行翻新，各樓層將分別以電競及數碼娛樂、智慧生活等為主題，商場各處均增添不同智能設備。預料將會於明年六月落成，於七月正式開幕，而目前並已開放部分場地供使用。任景信預計，明年將舉辦近百場與有關電競的活動及賽事，場地最多可容納500人。

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