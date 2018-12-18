怒炒莫連奴　曼聯股價急漲近4%

知名英超足球會曼聯周二(18日)宣布解僱領隊莫連奴，消息帶動曼聯在美國紐交所股價急漲，一度升3.84%，高見17.97美元。



曼聯今季戰績低落，英超排第6，分析指，莫連奴在英超大戰「雙紅會」作客利物浦慘敗後，隨時被炒，顯示球會管理層痛定思痛，盡早換帥以求改善戰績，或可令曼聯有機會爭逐前四位置，取得來屆歐聯資格，令球會不致失去可觀收入。



另外，莫連奴執教曼聯之後，大灑金錢增兵，但表現仍令人失望，分析員估計球會管理層對繼任者花錢買人會更趨嚴謹，從而減少支出，有助提振股價。



莫連奴任內在球員轉會花費上，遠比之前兩任主帥高，計及保羅普巴和盧卡古，轉會費已達9,000萬英鎊及7,500萬英鎊，而隨後從阿仙奴簽入山齊士，球員周薪更高達50萬英鎊，破英超球會紀錄。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm