首款刷馬桶機械人上市　售價高昂消費者buy嗎?　

外媒報道，來自紐約初創公司Altan Robotech開發馬桶清潔機械人，據稱它是世界上第一個專用於清理馬桶的機械人產品。



這款機械人被命名Giddel，外觀擬人化處理，看起來乖巧可愛，可無線使用。用法也很簡單，只需將帶有支架的機械人主體固定在馬桶座上，開機即可。它會通過可伸展的機械臂自動檢測馬桶的大小，自動感應並記住馬桶的曲率，隨後開啟洗刷刷模式。清理範圍包括馬桶內圈邊緣，邊緣下方直到出水口。



而且它的刷子不會旋轉，所以不會弄得水花飛濺，避免污染衛生間地面。另外，機械人能自動避開障礙物，這項安全功能適合有小孩子的家庭。使用完畢後，將其放回充電底座中即可。



不過，Giddel馬桶清潔機械人的套裝售價為500美元（約3,900港元），包含機械人主體、充電器和刷子。



但想深一層，消費者會願意花近4,000港元去買個只會刷馬桶的機械人嗎？



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