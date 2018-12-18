三星、LG擬明年2月推出首批5G手機

韓媒報道，三星電子和LG電子計劃在明年2月的巴塞羅那MWC大會上，推出其第一代5G智能手機，以配合明年3月韓國推出商用5G流動服務。



報道稱，三星預計將在MWC 2019上推出紀念Galaxy S系列手機問世10周年的Galaxy S10與Galaxy S10+新機，且三星屆時準備展出Galaxy S10系列的三款機型以及一款單獨的5G新機型。



海外知名IT博客Evan Blass稱，Galaxy S10系列將推出5.8吋版本、6.1吋主推版本和6.4吋的S10+版本。



業內人士稱，LG也準備在MWC 2019展出一款5G智能手機，從而在明年的智能手機市場競爭中保持領先地位。一位業內人士表示LG原計劃明年5月左右在韓國和美國推出5G手機，但是該公司的手機業務新領導層最近改變了計劃，希望不要成為5G市場的後來者。



LG可能在MWC 2019上推出搭載高通5G晶片組的升級版G7 ThinQ，但尚不確定新的5G手機是否會被命名為G8 ThinQ。LG的目標是在2020年實現智能手機業務扭虧為盈，並且將5G時代視為一個新的機遇。



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