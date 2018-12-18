一加劉作虎：手機要摸吓先知邊部好！

一加（OnePlus）手機喺2013年12月毅然加入中國手機市場，創始人劉作虎（Pete）喺公司成立五年之時表示，面對過去嘅時間，絕對係一個99%淘汰嘅生存戰，能活着，而且活得不錯，實在一啲都唔簡單。



中國手機市場最繁榮時有差不多6,000個品牌，當中極多數係山寨廠商，但嚟到今年，絕大部分嘅品牌都已經消失。而一加喺2015年曾迅速喺全國開設兩家自營旗艦店以及45家第三方線下體驗店，但忽略咗成本太高而出現巨額虧損，幸好Pete果斷地結束所有第三方線下體驗店，死裏逃生。



不過，到咗2017年，一加5手機面世，喺全球開售出現「一機難求」嘅佳績，之後嘅一加6T，喺美國自設Pop-up快閃店開售，搶購人龍盛況更勝當年iPhone。而一加手機去年錄得全球營收超過14億美元佳績。



對於過去五年，Pete有一啲頓悟，佢做手機心得就係不談黑科技，不做炒作營銷。呢個可能係一加同其他品牌最唔同嘅地方。事實上，一加被認為係首度將「手感」呢個槪念引入中國手機行業，而客戶只要用手摸摸一加啲手機，摸過就知邊部好！



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